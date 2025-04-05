Мобілізація за новим законом: чи можуть призвати, якщо дружина має інвалідність третьої групи

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Проте деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку.

Чи підлягають мобілізації військовозобов'язані, якщо дружина має третю групу інвалідності – повідомляє 24 Канал.

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За яких умов військовозобов'язаний, чия дружина має інвалідність третьої групи, не підлягає мобілізації

Після внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов'язані чоловіки, близький родич або родичка яких, тобто дружина, чоловік, батько чи матір мають інвалідність третьої групи, не підлягають мобілізації.

Втім, це можливо лише за умови, якщо інвалідність спричинена онкологічними захворюваннями, ампутацією кінцівки, видаленням одного з парних органів, наявністю психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Зауважимо, що всі інші захворювання, якими зумовлена інвалідність третьої групи не надають права на відстрочку.

Однак, якщо дружина має інвалідність першої або другої групи, чоловік може отримати відстрочку від мобілізації без додаткових умов. Для її оформлення потрібен військово-обліковий документ, паспорти, свідоцтво про шлюб, а також документи, що підтверджують інвалідність дружини.