Чому не всі відстрочки продовжуються автоматично: пояснення Міноборони

Частина відстрочок від мобілізації не продовжуються автоматично у застосунку Резерв+. Причиною стало те, що налагодження взаємодії між реєстрами потребує часу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

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Як відбувається продовження відстрочки

В Міноборони пояснили, що під час подання запиту в Резерв+, реєстр "Оберіг" запитує дані громадянина в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відстрочки.

Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу,

– написала Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, постанова уряду №560 в пункті 59 передбачає автоматичне продовження "за наявності технічної можливості", і відомство активно працює над її забезпеченням, щоб усі відстрочки в Резерв+ продовжувались автоматично.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Відтепер ВЛК можна буде пройти до 5 червня 2025 року.