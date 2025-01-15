За яких умов ТЦК може оголосити у розшук і що буде далі: юристи пояснили

У випадку порушення правил військового обліку та ухилення від виконання обов'язків ТЦК можуть оголосити військовозобов'язаного у розшук. Такі заходи застосовуються задля забезпечення явки порушників до військомату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юристів.

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Що відомо про розшук ТЦК та як він відбувається

Так, розшук проводиться для складання протоколу про адміністративне правопорушення та накладення штрафу. Осіб можуть притягнути до відповідальності у випадках, якщо вони:

не перебувають на військовому обліку за місцем реєстрації;

не стоять на обліку на підприємстві або місці навчання;

ігнорують повістку, вручену особисто, поштою або через роботодавця;

відмовляються від проходження ВЛК;

не уточнили військово-облікові дані;

ухиляються від взяття на військовий облік;

ухиляються від мобілізації.

У разі виявлення порушення ТЦК звертається до поліції для адміністративного затримання особи та доставляють її до районного ТЦК. Там складають протокол про порушення та накладають штраф. Якщо у людини відсутні підстави для відстрочки, то порушника можуть направити на ВЛК, після чого призвати на військову службу.

Важливо, що військовозобов'язані, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані підприємствами, а чоловікам, які перебувають за кордоном, відмовляють в оформленні паспортів. Розшук припиняється лише після винесення постанови про адміністративну відповідальність та за умови особистої присутності військовозобов'язаного, через те, що законодавство не передбачає дистанційного розв'язання цього питання.