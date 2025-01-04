Перекомісія для "обмежено придатних": скільки ще є часу, щоб пройти ВЛК

До 4 лютого 2025 року в Україні завершиться термін перекомісії для громадян, які були визнані "обмежено придатними" до служби. Вони повинні пройти повторний медогляд для визначення нової придатності.

Про це розповідає 24 Канал. Це пов’язано зі скасуванням відповідного статусу, що набув чинності 4 травня 2024 року згідно із законом України №3621-IX.

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Медогляд для "обмежено придатних"

До 4 лютого всі громадяни, які мали статус "обмежено придатних", повинні пройти військово-лікарську комісію для визначення їхньої придатності до служби.

Замість старої категорії вводяться нові варіанти, серед яких:

Непридатні до військової служби – з виключенням з військового обліку.

– з виключенням з військового обліку. Непридатні з переоглядом – через 6 – 12 місяців.

– через 6 – 12 місяців. Тимчасово непридатні – для осіб, які потребують лікування або перебувають у відпустці за станом здоров’я.

– для осіб, які потребують лікування або перебувають у відпустці за станом здоров’я. Придатні лише до служби у підрозділах забезпечення – таких як військові частини забезпечення, медичні підрозділи, підрозділи логістики чи зв’язку.

Ключовим моментом є те, що навіть ті громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації (наприклад, через сімейний стан чи професійну діяльність), повинні пройти ВЛК відповідно до нового законодавства.

Що означає скасування статусу "обмежено придатних"

Раніше цей статус давав змогу уникати повноцінної військової служби, виконуючи обмежені обов’язки в тилу. З травня 2024 року така категорія перестала існувати, що стало частиною загальної реформи системи військової служби в Україні.

Тепер статус кожного громадянина буде переглянуто індивідуально на основі медичних показників. У разі виявлення серйозних проблем зі здоров’ям рішенням ВЛК може бути встановлена повна непридатність із виключенням з військового обліку або надано час на лікування.

Ці зміни покликані посилити мобілізаційний потенціал та забезпечити прозорість системи військових обліків і призову. Вони також спрямовані на зменшення можливостей для зловживань чи уникнення служби через неточності у висновках ВЛК.