Відстрочка для багатодітних: що робити чоловіку, якщо діти не рідні

В Україні оновили правила мобілізації для багатодітних батьків. Тепер право на відстрочку можуть отримати й ті чоловіки, які виховують трьох і більше нерідних дітей – за умови, що немає інших родичів, здатних їх утримувати.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ. Відтепер чоловіки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, зокрема й падчерок чи пасинків, мають право на відстрочку, але за певних умов.

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Чоловік виховує дітей дружини

Юристи пояснили, що потрібно для цього довести.

Хто має право на відстрочку

Згідно з постановою Кабміну №519 від 6 травня 2025 року, право на відстрочку мають чоловіки, які:

утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, зокрема нерідних — дітей дружини від попереднього шлюбу;

перебувають у шлюбі з матір’ю цих дітей;

фактично виховують і утримують дітей;

можуть підтвердити, що у дітей немає інших родичів, які здатні їх забезпечити – зокрема, рідного батька, бабусі, дідуся, повнолітніх братів або сестер.

Варто зауважити! Якщо такі родичі є й можуть опікуватися дітьми, – право на відстрочку може бути втрачено.

Які документи потрібні

Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно подати до ТЦК:

заяву на відстрочку (за затвердженою формою);

свідоцтво про шлюб із матір’ю дітей;

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи про склад сім’ї та фактичне проживання з дітьми;

підтвердження відсутності родичів, які можуть забезпечувати утримання (довідки про смерть, позбавлення прав, перебування у в’язниці або непрацездатність тощо);

за потреби – рішення суду або нотаріальний договір про утримання дітей.

Чому це важливо

Нові правила враховують реальну ситуацію у багатьох українських родинах, де чоловік виховує дітей дружини. Але щоб отримати відстрочку, потрібно ретельно підготувати документи та довести, що інших осіб, здатних утримувати дітей, немає.