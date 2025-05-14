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24 Канал Новини України Відстрочка для багатодітних: що робити чоловіку, якщо діти не рідні
14 травня, 13:22
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Відстрочка для багатодітних: що робити чоловіку, якщо діти не рідні

Анастасія Діденко
Основні тези
  • В Україні оновили правила мобілізації для багатодітних батьків, що дозволяють відстрочку чоловікам, які виховують трьох і більше нерідних дітей, за умови відсутності інших родичів, здатних їх утримувати.

  • Для отримання відстрочки необхідно подати заяву, свідоцтва про шлюб і народження дітей, документи про склад сім’ї та підтвердження відсутності інших родичів, здатних забезпечувати утримання.

     

В Україні оновили правила мобілізації для багатодітних батьків. Тепер право на відстрочку можуть отримати й ті чоловіки, які виховують трьох і більше нерідних дітей – за умови, що немає інших родичів, здатних їх утримувати.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ. Відтепер чоловіки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, зокрема й падчерок чи пасинків, мають право на відстрочку, але за певних умов. 

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Чоловік виховує дітей дружини

Юристи пояснили, що потрібно для цього довести.

Хто має право на відстрочку

Згідно з постановою Кабміну №519 від 6 травня 2025 року, право на відстрочку мають чоловіки, які:

  • утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, зокрема нерідних — дітей дружини від попереднього шлюбу;
  • перебувають у шлюбі з матір’ю цих дітей;
  • фактично виховують і утримують дітей;
  • можуть підтвердити, що у дітей немає інших родичів, які здатні їх забезпечити – зокрема, рідного батька, бабусі, дідуся, повнолітніх братів або сестер.

Варто зауважити! Якщо такі родичі є й можуть опікуватися дітьми, – право на відстрочку може бути втрачено.

Які документи потрібні

  • Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно подати до ТЦК:
  • заяву на відстрочку (за затвердженою формою);
  • свідоцтво про шлюб із матір’ю дітей;
  • свідоцтва про народження всіх дітей;
  • документи про склад сім’ї та фактичне проживання з дітьми;
  • підтвердження відсутності родичів, які можуть забезпечувати утримання (довідки про смерть, позбавлення прав, перебування у в’язниці або непрацездатність тощо);
  • за потреби – рішення суду або нотаріальний договір про утримання дітей.

Чому це важливо

Нові правила враховують реальну ситуацію у багатьох українських родинах, де чоловік виховує дітей дружини. Але щоб отримати відстрочку, потрібно ретельно підготувати документи та довести, що інших осіб, здатних утримувати дітей, немає.