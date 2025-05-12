Мобілізація строковиків: кого можуть призвати повторно у 2025 році

Чоловіки, які відслужили строкову, потрапляють до оперативного резерву автоматично. Саме тому їх можуть мобілізувати попри річну відстрочку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням фахівців юридичної компанії INSEININ. В Україні триває мобілізація, а чоловіки, які нещодавно пройшли строкову службу, отримують повістки.

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Звільнений не означає вільний

На тлі загальної мобілізації в Україні у багатьох чоловіків, які звільнилися зі строкової служби у 2024 році, виникає логічне питання – чи мають право їх знову призвати. Юристи пояснили: попри формальну відстрочку, ці чоловіки зараховані до оперативного резерву першої черги, що змінює їхній статус.

Чому колишніх строковиків можуть мобілізувати

У квітні – травні 2024 року військовослужбовці строкової служби були звільнені в запас згідно із законом №11035. Документ передбачає відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців. Тобто вони не підлягають мобілізації щонайменше до травня – червня 2025 року.

Однак після звільнення багатьох із них одразу поставили на облік як резервістів, оформили мобілізаційні розпорядження, а також виписали повістки з датою майбутнього прибуття до військової частини.

Чому така практика законна

Згідно зі ст. 26-2 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", під час особливого періоду придатні до служби військові автоматично зараховуються до оперативного резерву. Командири військових частин паралельно з наказом про звільнення видають також накази про зарахування на конкретні посади в резерві.

Юристи наголошують: резервісти не вважаються звичайними військовозобов’язаними, а тому не мають права на оформлення відстрочки.

Що вручають резервістам

Мобілізаційне розпорядження – із призначенням до конкретної військової частини.

– із призначенням до конкретної військової частини. Персональну повістку – яка є підставою для прибуття до частини після оповіщення.

Водночас колишнім строковикам варто уважно перевіряти свій облік у Реєстрі "Оберіг" та статус у військкоматі. Якщо є сумніви – юристи радять звертатися за роз’ясненнями до ТЦК або правозахисників.