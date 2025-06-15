Чи можуть мобілізувати студента і коли він втрачає відстрочку: детальне пояснення

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Статус студента дає військовозобов'язаному право на відстрочку, за умови послідовного здобуття освіти на денній чи дуальній формі навчання.

Однак згідно з законом, ця відстрочка чинна лише на період навчання. Коли студента можуть мобілізувати, пояснює 24 Канал.

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Коли студенту можуть вручити повістку

Так, згідно з статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", студенти мають право на відстрочку від мобілізації лише на час навчання, тобто до отримання дипломів. Поки громадянин має документ, що підтверджує його статус студента, аспіранта чи докторанта – доти його не можуть мобілізувати.

Що важливо: військовозобов'язаного можуть мобілізувати у перехідні періоди. Тобто між закінченням навчання у коледжі та вступом до університету, між отриманням диплома бакалавра та початку навчання у магістратурі, до початку аспірантури чи докторантури.

У більшості вишів дипломи бакалаврів вручають наприкінці червня – на початку липня. А наказ про зарахування до магістратури набуває чинності на початку вересня. Тож випускник-бакалавр, що має намір продовжити навчання у магістратурі, з липня до початку вересня не матиме права на отримання відстрочки від мобілізації.

Мобілізувати можуть також студента, якого відрахували з навчального закладу. Однак поки відповідного наказу немає, за ним зберігається право на отримання відстрочки.

Однак навіть за наявності чинної відстрочки студенти можуть отримати повістку. У разі отримання не варто її ігнорувати. Тому варто зібрати документи, які підтверджують статус студента (аспіранта) денної чи дуальної форми навчання, прибути до ТЦК та апелювати до норм закону.