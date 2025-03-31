Мобілізація в квітні 2025: на який термін надається відстрочка

Відповідно до закону про мобілізацію, що діє в Україні з 18 травня, деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку. Однак вона не є постійною – навіть за наявності підстав її доведеться періодично подовжувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України № 560.

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Який термін дії відстрочки від мобілізації

Право на відстрочку від мобілізації надається військовозобов'язаним за наявності передбачених законом підстав: для цього потрібно подати заяву та відповідні документи.

Варто зазначити, що відстрочка зберігається, лише поки діють законні підстави. Наприклад, якщо вона надана через наявність трьох неповнолітніх дітей, її анулюють після досягнення однією з них 18 років. Студенти також втрачають право на відстрочку після завершення навчання.

Відповідно до постанови Кабміну, відстрочка надається виключно на період мобілізації. Це означає, що вона оформлюється на 90 днів, після чого подовжується разом із мобілізацією та воєнним станом за рішенням президента. Отже, військовозобов'язаним доведеться регулярно відвідувати ТЦК, орієнтовно раз на 1,5 – 3 місяці, для продовження її дії.

Важливо! Контроль за наявністю підстав для відстрочки здійснюється через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Як можна продовжити відстрочку

Для продовження відстрочки військовозобов'язаному необхідно подати заяву на розгляд комісії одразу після видачі президентського указу про подовження мобілізації. Це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника.

Якщо ТЦК не може автоматично перевірити підстави для відстрочки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, заявнику доведеться особисто надати всі необхідні підтверджувальні документи.

Особи, які мають відстрочку, не направляються на медичний огляд, за винятком тих випадків, коли вони самостійно вирішують укласти контракт на проходження військової служби.

До слова, з 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет ВЛК. Тепер висновки про придатність чи непридатність до військової служби будуть оформлюватимуться виключно в цифровому форматі.