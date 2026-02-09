Лідер у рейтингу: Лубінець назвав область, яка стала прикладом у мобілізації
- За словами Дмитра Лубінця, Хмельницька область лідирує за показниками якості мобілізації, а Тернопільська раніше була антилідером.
- Кількість скарг на порушення прав громадян з боку ТЦК зросла в 333 рази з початку вторгнення.
Хмельницька область очолила рейтинг регіонів за показниками якості мобілізації. Водночас антилідером раніше називали Тернопільську область.
Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні Тимчасової слідчої комісії.
Яка ситуація з мобілізацією в регіонах?
Дмитро Лубінець запропонував організувати співпрацю між обласними територіальними центрами комплектування (ТЦК), щоб ділитися позитивним досвідом.
Омбудсмен також розповів про ситуацію в регіонах з погляду порушень ТЦК.
Був період, коли на перше місце вийшов Тернопільський регіон в негативному ключі. Як виявилось, там був запущений пілот де діючим військовим військових частин дали можливість самим мобілізувати людей. Тобто навіть не працівникам ТЦК,
– пояснив він.
Довідка. Від початку повномасштабного вторгнення кількість офіційних звернень щодо порушення прав громадян з боку ТЦК збільшилася у 333 рази. Протягом 2024 року було зафіксовано 3312 скарг, а за весь 2025 рік цей показник сягнув 6127 випадків.
Що змінилося в процесі призову?
Військові віком від 18 до 24 років, які відслужили за контрактом, можуть отримати гарантовану річну відстрочку від повторної мобілізації. Відповідний законопроєкт Верховна Рада планує розглянути найближчим часом.
Окремі категорії військовозобов’язаних можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Йдеться, зокрема, про студентів, які здобувають другу вищу освіту, багатодітних батьків із заборгованістю зі сплати аліментів, а також чоловіків, які втратили статус багатодітного батька після досягнення однією з трьох дітей повноліття.
Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% своїх співробітників. Таке рішення ухвалив Уряд, зважаючи на надзвичайну ситуацію в енергетиці та брак деяких фахівців.