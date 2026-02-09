Лідер у рейтингу: Лубінець назвав область, яка стала прикладом у мобілізації

Хмельницька область очолила рейтинг регіонів за показниками якості мобілізації. Водночас антилідером раніше називали Тернопільську область.

Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні Тимчасової слідчої комісії.

Дивіться також Не перевірки: Лубінець назвав єдиний дієвий спосіб вплинути на порушення з боку ТЦК

Яка ситуація з мобілізацією в регіонах?

Дмитро Лубінець запропонував організувати співпрацю між обласними територіальними центрами комплектування (ТЦК), щоб ділитися позитивним досвідом.

Омбудсмен також розповів про ситуацію в регіонах з погляду порушень ТЦК.

Був період, коли на перше місце вийшов Тернопільський регіон в негативному ключі. Як виявилось, там був запущений пілот де діючим військовим військових частин дали можливість самим мобілізувати людей. Тобто навіть не працівникам ТЦК,

– пояснив він.

Довідка. Від початку повномасштабного вторгнення кількість офіційних звернень щодо порушення прав громадян з боку ТЦК збільшилася у 333 рази. Протягом 2024 року було зафіксовано 3312 скарг, а за весь 2025 рік цей показник сягнув 6127 випадків.

Що змінилося в процесі призову?