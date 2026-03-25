Юнаки 2009 року мають стати на військовий облік до 31 липня: що буде, якщо цього не зробити
- Юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік до 31 липня 2026 року, інакше загрожує штраф.
- Розмір штрафу за порушення військового обліку під час воєнного стану для громадян становить від 17 000 до 25 500 гривень.
Українські хлопці, які народилися у 2009 році, мають до 31 липня 2026 року стати на військовий облік. В інакшому випадку їм може загрожувати штраф.
Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.
Як юнаки 2009 року народження можуть стати на облік?
У ТЦК нагадали, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року.
Зробити це можна двома способами:
- особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;
- пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок Резерв+.
Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.
Поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:
- захворювання;
- обставини стихійного характеру;
- перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;
- інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.
Що буде, якщо не стати на військовий облік?
В Україні за порушення правил військового обліку або ігнорування виклику до ТЦК передбачені штрафи.
Адвокатка Олена Воронкова розповідала в коментарі "РБК-Україна", що розмір штрафу за порушення військового обліку під час воєнного стану сягає від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових і юридичних осіб.
Оскільки стаття 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення каже, що отримати штраф можуть громадяни від 16 років, то 17-річні хлопці можуть отримати стягнення, якщо не стануть на військовий облік.
Що змінитися у мобілізації в Україні найближчим часом?
Михайло Федоров розповів, що Міноборони України впровадило автоматичне продовження відстрочок через застосунок Резерв+, що значно спростило процес мобілізації. Зараз міністерство працює над комплексною реформою мобілізації.
Пізніше Федоров зазначив, що ключові рішення міністерства стосуватимуться процесу мобілізації та СЗЧ. Для штурмовиків та піхотинців теж розроблятимуть окремі підходи, зокрема щодо термінів служби та грошового забезпечення.
Народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю для "Телеграфу" теж розповів, що держава буде запроваджувати нові рішення щодо роботи ТЦК та справедливої мобілізації. Зокрема, йдеться про справедливий розподіл мобілізаційного навантаження, щоб мобілізація проводилася однаково як у селах, так і у великих містах.