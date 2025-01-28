Чи мобілізують чоловіків 50+ у лютому: адвокат дав вичерпну відповідь

Нещодавно у ЗМІ ширилася інформація, що чоловіків старших за 50 років не призивають до війська. Однак насправді це не відповідає дійсності, вони досі підлягають мобілізації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова військового адвоката Євгена Филипця в етері "Еспресо".

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Що відомо про мобілізацію чоловіків 50+

Адвокат пояснив, чутки про існування директиви, яка забороняє мобілізацію чоловіків у віці від 50 років, поширив один із народних депутатів. Проте Филипець вважає, що ця інформація була підхоплена без достатньої перевірки та обґрунтування.

Річ не у тому, що військовозобов’язаних віком 50 – 60 років взагалі не мобілізують, а в тому, до яких саме підрозділів їх направляють. Адвокат наголошує, що мобілізація цієї категорії осіб не припинена.

Як зазначає, директива командувача Сухопутних військ ЗСУ передбачає, що 50 – 60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану.

Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють,

– вказує він.

Филипець зазначає, що йому відомо про випадки мобілізації чоловіків віком 53 – 54 років, які після навчання були направлені до частин забезпечення на різні посади. Таке призначення відповідає чинній директиві. Проте навіть серед частин забезпечення є підрозділи, які безпосередньо діють у зоні бойових дій, що викликає певне нерозуміння у мобілізованих.