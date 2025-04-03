У ТЦК пояснили, куди мобілізують чоловіків віком за 50 років
- Чоловіків віком 50+ мобілізують на загальних підставах. Вони проходять ВЛК.
- Такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення.
Мобілізація чоловіків за 50 років здійснюється на загальних підставах. У ТЦК та СП пояснили, де саме можуть служити військовозобов'язані цієї вікової категорії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію заступниці начальника РТЦК та СП у Києві Лариси Козак.
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Мобілізація 50+
Лариса Козак зазначила, що згідно з чинним українським законодавством, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком 18 – 60 років, окрім категорії до 25 років, які пройшли БЗВП або були визнані повторно обмежено придатними.
Майор наголосила, теж саме стосується категорії 50+. Громадяни прибувають до ТЦК, проходять військово-лікарську комісію.
Але за нашими настановами й керівними документами, такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення,
– підкреслила заступниця начальника РТЦК.
Додала, що не бачила випадків, коли чоловіків за 50 відправляли безпосередньо на бойові посади.
"Тобто це теж майбутні водії, логісти, тиловики. Це 50+", – наголосила Козак.