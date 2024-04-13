Норма не до кінця продумана: політолог пояснив нюанси з "мобілізацією" авто

Згідно з новим законом про мобілізацію, ТЦК зможуть у громадян та підприємств "мобілізовувати" автомобілі. Водночас є українці, які продавали свої автівки за довіреністю, і цими машинами користуються інші люди або цих автомобілів взагалі уже немає.

Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що ця норма не до кінця була продумана. Він додав, що треба закласти окремий механізм і чітко розрізняти, коли мовиться про довіреність, а коли – ні. Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію 11 квітня.

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"Є просто люди, у яких у власності, наприклад, 2 – 3 автомобілі. Є деякі народні депутати, у яких 15 автомобілів у декларації представлені. У цьому контексті, мені здається, тут Кабінету міністрів треба трошки подумати", – наголосив політолог.

Закон, як його підпише президент України, набуде чинності за місяць після дня опублікування. Рейтерович зауважив, що, можливо, треба буде ухвалити певні підзаконні акти роз'яснювального характеру, які даватимуть відповідь на це питання.

"Ця норма деякою мірою збурила громадян. У контексті правового режиму воєнного стану, мовиться про, наприклад, реквізицію транспортних засобів для виконання певних завдань, які пов'язані зі здійсненням оборони країни", – сказав політолог.

Тому, ймовірно, цим законом просто намагаються детальніше врегулювати цю норму. До того ж на фронті є велика потреба в автівках. Це вічна проблема, яка значною мірою розв'язується завдяки волонтерам та донатам.

Є ще час, щоб Кабмін достатньо оперативно знайшов механізм, як це зробити максимально справедливо. І так, щоб це дійсно не викликало питань і не створювало труднощі для людей, які формально можуть щось мати, але в реальності цього не існує, і до них не було жодних претензій. Тим більше кримінального характеру,

– зазначив Ігор Рейтерович.

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