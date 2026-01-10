Чи можуть мобілізувати багатодітного батька: відповідь експерта

В Україні можуть мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, проте окремі категорії мають право на відстрочку або бронювання, зокрема батьки трьох і більше дітей. Водночас за певних умов навіть багатодітних чоловіків можуть мобілізувати.

Багатодітні батьки мають правильно оформити відстрочку від мобілізації. Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатку Марину Бекало у коментарі для ТСН.

Що потрібно, щоб оформити відстрочку багатодітному батьку?

Батько трьох і більше дітей може оформити відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+ або у Центрі надання адміністративних послуг.

Для цього потрібно подати заяву та пакет документів:

паспорт,

військово-обліковий документ,

свідоцтва про народження дітей,

свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу,

відомості з реєстру боржників, що підтверджують відсутність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці.

Якщо діти не рідні, необхідні додаткові документи, що підтверджують факт їх перебування на утриманні військовозобов'язаного.

Коли можуть мобілізувати багатодітного батька?

За наявності належно оформленої відстрочки багатодітний батько не підлягає мобілізації. Проте, якщо заяву та документи не подано, його можуть мобілізувати.

У разі примусового доставлення до ТЦК чоловікові необхідно одразу заявити про своє право на відстрочку та надати підтверджувальні документи.

Багатодітний батько має також право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Для перетину кордону необхідно пред'явити військово-обліковий документ із застосунку Резерв+ без відомостей про розшук та із зазначеною відстрочкою, а також свідоцтва про народження дітей – в оригіналі або у завірених копіях.

Що відомо про зміни у мобілізації на 2026 рік?