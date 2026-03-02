Блокування рахунків та заборона на керування: Веніславський анонсував обмеження для ухилянтів

У Верховній Раді обговорюють ініціативу щодо посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, серед можливих обмежень розглядають блокування банківських рахунків і заборону на керування транспортними засобами.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Які обмеження можуть запровадити?

Федір Веніславський заявив, що в умовах війни є неприпустимою ситуація, коли громадянин України не виконує свій конституційний обов'язок, ухиляється від оновлення військово-облікових даних або не з'являється за викликом до ТЦК і при цьому не несе жодних негативних наслідків.

Тому це один із елементів, який, я думаю, також буде напрацьовано в процесі оновлення, актуалізації законодавства, яке пов'язано з виконанням конституційний обов'язку – захисту Вітчизни,

– пояснив нардеп.

Він додав, що це питання планують обговорювати, а остаточне рішення залежатиме від результатів дискусії в парламенті.

Довідка. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Що може змінитися в процесі мобілізації?