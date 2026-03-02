Укр Рус
2 березня, 16:21
Блокування рахунків та заборона на керування: Веніславський анонсував обмеження для ухилянтів

Поліна Буянова
Основні тези
  • У Верховній Раді обговорюють ініціативу щодо блокування рахунків і заборони керування авто для тих, хто ухиляється від мобілізації.
  • Народний депутат Федір Веніславський наголосив на необхідності посилення відповідальності за невиконання конституційного обов'язку під час війни.

У Верховній Раді обговорюють ініціативу щодо посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, серед можливих обмежень розглядають блокування банківських рахунків і заборону на керування транспортними засобами.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Які обмеження можуть запровадити?

Федір Веніславський заявив, що в умовах війни є неприпустимою ситуація, коли громадянин України не виконує свій конституційний обов'язок, ухиляється від оновлення військово-облікових даних або не з'являється за викликом до ТЦК і при цьому не несе жодних негативних наслідків.

Тому це один із елементів, який, я думаю, також буде напрацьовано в процесі оновлення, актуалізації законодавства, яке пов'язано з виконанням конституційний обов'язку – захисту Вітчизни, 
– пояснив нардеп.

Він додав, що це питання планують обговорювати, а остаточне рішення залежатиме від результатів дискусії в парламенті.

Довідка. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

Що може змінитися в процесі мобілізації?

  • Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що в Україні для всіх військовослужбовців планують запровадити чіткі строки служби.
     

  • За словами військового, такі зміни мають допомогти створити більш передбачувану систему служби, коли солдат знає, скільки часу він служить і які правові наслідки цієї служби.
     

  • Паліса також зазначив, що йдеться не лише про нові контракти, але й про механізм відстрочки після їхнього завершення, що дасть військовим певну паузу або можливість планувати подальші кроки у житті.