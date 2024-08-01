Призов добровольців без участі ТЦК можливий: Веніславський назвав умову

В Україні хочуть дозволити мобілізацію громадян без участі ТЦК. Веніславський пояснив, що це означає та за яких умов є можливим.

У Генштаб підтримали мобілізацію без участі ТЦК. Нардеп, член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський зауважив, що відповідну пропозицію мають схвалити у Кабміні.

Дивіться також Хто втратить відстрочку від мобілізації з 1 серпня

Як відбуватиметься мобілізація поза військкоматами

Веніславський пояснив, що ТЦК мають свої мобілізаційні плани та замовлення від Генштабу, а тому вони не завжди йшли на зустріч добровольцям, які висловлювали бажання служити в конкретних військових частинах. Потрапити до обраного підрозділу можна було лише підписавши контракт. Водночас не всі військовозобов'язані хочуть підписувати контракт.

Тому Генштаб запропонував, аби громадянин, який бажає воювати у конкретній частині, зв'язувався безпосередньо з її командиром в обхід ТЦК.

Веніславський зазначив, що військовозобов'язаний сам може знайти частину та звернутися до командира, або частина може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримала з Резерв+ або реєстру військовозобов’язаних Оберіг.