Мобілізація буде надалі, – Веніславський пояснив продовження воєнного стану ще на 3 місяці

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану. Російські окупанти поки не планують припиняти наступ, тому триватиме в Україні і мобілізація.

Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Коментуючи продовження мобілізації він сказав: "Ми війну ще не виграли, щоб її виграти – потрібні й резерви".

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За місяць війну навряд чи закінчимо, – Веніславський

За його словами, у Збройних Силах України наразі триває процес формування резервів, але про так звані масові хвилі не мовиться.

Мобілізація буде продовжуватися. Воєнний стан продовжено на 3 місяці для того, щоб не кожного разу інформувати ООН про введення такого правового режиму,

– заявив Федір Веніславський.

Він додав, що Президент України наразі має повну картину щодо ситуації на фронтах і розуміє, що протягом найближчого місяця ми війну навряд чи закінчимо.

"Тому було ухвалено рішення продовжити воєнний стан і синхронно – мобілізацію, на 3 місяці. Протягом цих трьох місяців здійснюватиметься призов військовослужбовців запасу з резерву. Тому від цього ми нікуди не дінемось", – зазначив Веніславський.

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Росія не вичерпала всі ресурси

За даними української розвідки, наразі ворог досить активно здійснює розконсервацію старої радянської техніки. Федір Веніславський зазначив, що росіяни намагаються дуже швидко поповнити ті втрати, яких зазнали в Україні.

"Сподіватися, що у Росії вже завершилися ресурси, які вона може залучити до війни – надмірно оптимістично. У них є ще достатня кількість реактивних систем залпового вогню типу "Град", багато на консервації", – зазначив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.

Ситуація на фронтах: останні новини

Окупанти готуються відновити наступ на Харківщині – у районі Ізюма. На окремих ділянках вони навіть намагались провести розвідку боєм, але зіштовхнулись зі Збройними Силами України. Зрештою окупантів змусили відступити.

Наступають загарбники й у напрямку Сєвєродонецька. Українські захисники відбили атаку росіян в селищі Метьолкіне. Ворог зазнав втрат і також відступив.

Крім того, у бік України зі Севастополя вирушив корабель ворожого флоту "Адмірал Макаров". Це може збільшити ризик ракетних ударів по українській території.

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