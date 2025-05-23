Яке покарання загрожує за ухилення від мобілізації: повне пояснення

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року. У цей період будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП.

Яка відповідальність за ухилення від мобілізації та що може загрожувати українцям – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Яке покарання за ухилення від мобілізації

Відповідно до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни, які ухиляються від призову на строкову службу, мобілізації чи військового обліку можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

У разі порушення правил військового обліку, а також законодавства про мобілізацію, на громадян накладається штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Якщо штраф не сплачено, також можливе відкриття виконавчого провадження і примусове стягнення коштів з рахунків.

Конфіскація майна безпосередньо за порушення чи ухилення не передбачена. Однак відповідні важелі впливу можуть бути застосовані в разі несплати штрафу протягом 15 днів з моменту його отримання.

Важливо! В Україні конфіскація майна зазвичай не проводиться, якщо сума заборгованості не перевищує 160 000 гривень.

Кримінальна відповідальність настає, якщо чоловік не має підстав для відстрочки, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби, отримав повістку на відправку до навчальної частини, але без поважної причини не з'явився.

Варто зазначити, що існує також перелік майна, на яке не можна накласти арешт. За даними Міністерства юстиції, йдеться про:

посуд, постільну білизну, засоби гігієни;

одяг, взуття, всі дитячі речі;

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;

меблі (по одному ліжку і стільцю на кожну людину, один стіл і одна шафа на сім'ю);

один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім'ю, один мобільний телефон – на кожну людину;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання – з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання;

майно і книги, необхідні для відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо вони є єдиним джерелом доходу;

паливо, необхідне для приготування повсякденної їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, нагороди, почесні та пам'ятні знаки.

Автомобіль також не підлягає конфіскації, якщо він єдиний у власності, однак співробітники ТЦК мають право оголосити порушника в розшук.