Які категорії чоловіків не підлягають мобілізації: повний перелік

В Україні воєнний стан продовжили до 18 серпня 2023 року, а отже – триватиме загальна мобілізація. Проте не всі категорії чоловіків підлягають мобілізації.

Згідно із Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" й "Про військовий обов'язок та військову службу" не всі чоловіки від 18 до 60 років підлягають призову. Які категорії чоловіків не можуть бути призвані – інформує 24 Канал.

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Хто не підлягає мобілізації

Існує кілька категорій чоловіків віком від 18 до 60 років, які не можуть бути призвані на військову службу. Серед них:

особи, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;

непридатні до військової служби чоловіки за станом здоров'я або віком;

українці, які є опікунами аби доглядають осіб, які потребують постійного піклування.

Особи, які займаються вихованням дітей, також не підлягають мобілізації. Це стосується як чоловіків, так жінок. Першочергово, мовиться про батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Крім того, одинокі батько чи мати, які виховують або є опікунами неповнолітніх, також не можуть бути призвані на службу.

Чоловіки призовного віку не підлягають призову, якщо мають на вихованні:

неповнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А;

неповнолітню дитину з інвалідністю III – IV групи;

повнолітню особу (18 – 23 роки) з інвалідністю I чи II групи.

Крім того, не можуть мобілізувати осіб, які втратили близьких родичів на війні, або вони вважаються безвісти зниклими. До близьких родичів відносять: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати, діда, бабусю, рідного (повнорідного чи неповнорідного) брата чи сестру.

Не підлягають загальній мобілізації й здобувачі освіти – студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти. Виняток – перехідний період студентів, коли вони закінчили один ступінь й вступають до ВНЗ знову.

Особи з відстрочкою – також звільняються від призову.