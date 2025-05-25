Мобілізація чоловіків за 50 років: чи будуть зміни в червні

В Україні триває воєнний стан та мобілізація – їх продовжили до 6 серпня 2025 року. Військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову до Збройних Сил.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Що відомо про мобілізацію чоловіків за 50 років

Законодавчий акт передбачає надати можливість громадянам України від 40 до 55 років реалізувати конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини та її територіальної цілісності.

Чоловіки віком від 50 до 60 років мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані. Вони мають оновлювати свої дані в територіальному центрі комплектування та завжди мати при собі військово-облікові документи, щоб показувати їх на вимогу правоохоронців.

Внесені зміни до деяких законодавчих актів, зокрема:

врегульовано питання призову на військову службу під час мобілізації приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності;

уточнено порядок виконання військово-транспортного обов’язку;

встановлено недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади;

покращено комплектування Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань резервістами;

упорядковано питання надання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та надано громадянам України допуск до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, що до лав ЗСУ наразі мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду. Це відбувається, якщо громадяни: