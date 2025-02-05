Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2025

Багатодітні батьки в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, якщо виховують трьох і більше неповнолітніх дітей. Водночас юристи наголошують, що заборгованість зі сплати аліментів може позбавити цього права.

Про це розповідає 24 Канал. За словами адвокатки АО Legal Strategy Віолети Монастирської, багатодітною вважається сім'я, де подружжя має трьох і більше дітей або якщо один з батьків самостійно виховує трьох дітей.

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Хто вважається багатодітним батьком

Важливо, щоб діти були неповнолітніми, тобто віком до 18 років.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки, які мають трьох і більше дітей до 18 років, мають право на відстрочку. Проте вони можуть добровільно стати до лав ЗСУ.

Водночас відстрочка не поширюється на осіб, які мають значну заборгованість зі сплати аліментів. Якщо сума несплачених аліментів перевищує три місячні платежі, такий батько може бути мобілізований, а також втратити право на виїзд за кордон.

Які документи потрібні

Для підтвердження права на відстрочку необхідно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) такі документи:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

свідоцтво про шлюб (для одружених);

документи про опіку, якщо діти проживають з батьком;

довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (якщо батько не проживає з дітьми);

рішення суду або договір між батьками щодо опіки над дітьми (за потреби).

Що робити у разі неправомірної мобілізації

Якщо багатодітного батька мобілізували попри наявність у нього трьох і більше дітей, йому слід звернутися до суду або військового комісаріату з відповідними документами. Проте варто враховувати, що подання судового позову не зупиняє процес мобілізації, тому паралельно слід подати рапорт на звільнення згідно зі статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також юристи рекомендують заздалегідь зібрати всі необхідні документи та подати їх до ТЦК, щоб уникнути можливих непорозумінь під час мобілізаційного процесу.