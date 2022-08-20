Військовий облік для жінок: чи будуть винятки та чи можна буде виїжджати за кордон

З 1 жовтня жінки певних спеціальностей мають стати на військовий облік. Чи є винятки та чи можна буде виїжджати за кордон.

Винятки для жінок будуть ті ж самі, що і для чоловіків. Стати на військовий облік доведеться у будь-якому випадку, якщо є відповідний фах. Детальніше про це читайте в матеріалу 24 каналу.

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Чи будуть винятки для жінок

Жодних винятків ставати на військовий облік чи не ставати для жінок немає. Якщо жінка вагітна, чи має дітей, але належить до списку спеціалістів із затребуваними професіями, вона все одно має стати на облік.

Є лише загальноприйняті винятки, які діють як для чоловіків, так і для жінок. Наприклад, не можна мобілізувати тих жінок, які мають троє неповнолітніх дітей чи є піклувальниками дитини з інвалідністю тощо.

Виїзд за кордон

Згідно із законодавством, військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон. Адвокатка Віолета Монастирська в коментарі 24 каналу розповіла, що ця заборона теоретично мала б стосуватися як чоловіків, так і жінок.

Теоретично ця заборона має стосуватися як чоловіків, так і жінок, однак як це все буде працювати на практиці – вже питання часу,

– розповіла адвокатка.

Але нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону жінками немає і станом сьогодні такі обмеження не плануються".

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