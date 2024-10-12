Кого можуть мобілізувати до 25 років, навіть попри зміни у законі: пояснення

Днями Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, які раніше були "обмежено придатними". Однак деякі інші категорії молоді все ж можуть бути призвані на службу.

Йдеться про законопроєкт 11379-д. За відповідне рішення проголосували 311 депутатів.

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Мобілізація чоловіків від 18 до 25 років

Ми ухвалили рішення, за яким не буде проводитися призов громадян України віком від 18 до 25 років на військову службу з мобілізації. Саме тих, хто за станом здоров'я був визнаний непридатним у мирний час,

– вказав Федір Веніславський.

Проте українські чоловіки віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу, закінчили вищий військовий навчальний заклад, військову кафедру та здобули військово-облікову спеціальність, все одно можуть бути призвані.

"Наприклад, після військової кафедри йому може бути 24 роки, він офіцер запасу, його можна абсолютно на законних підставах мобілізувати", – зазначає нардеп.

Якщо говорити про строковиків, демобілізованих на підставі закону та указу президента у квітні-травні 2024 року, то їх можуть призвати лише через 12 місяців після звільнення.