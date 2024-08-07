Чи можливе звільнення від військової служби чоловіків до 25 років
Джерело:Media Center Ukraine
Комітет схвалив законопроєкт щодо неможливості призову на військову службу тої категорії осіб, які були визнані віком від 18 до 25 років обмежено придатними. Про це розповів Федір Веніславський.
У зв'язку з тим, що вони були визнані обмежено придатними на той час, то законодавче регулювання їх автоматично переводило в категорію військовозобов'язаних, тому що вони отримали військово-обліковий документ і військово-облікову спеціальність, яка робила їх непридатними для служби в мирний час і обмежено придатними в воєнний час.
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Що сказав Веніславський про звільнення від військової служби
Як пояснив Веніславський ці громадяни опинилися в нерівному правовому становищі порівняно з іншими молодими людьми віком від 21 до 25 років. Він зазначив, що не було прикладів мобілізації колишніх обмежено придатних від 18 чи 19 років.
Тож Комітет з питань національної безпеки й оборони та розвідки на своєму засіданні одноголосно підтримав відповідне законодавчі зміни.
Ми передбачили що до досягнення 25-річного віку, як це передбачено в основному законі, громадяни України, які навіть були визнані обмежено придатними й мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані,
– запевнив посадовець.
Однак тут є суттєве уточнення. За його словами, це обмеження не поширюється на військовозобов'язаних, які пройшли строкову військову службу та отримали статус військовозобов'язаних – вони можуть бути мобілізовані до 25-річного віку.
Це також стосується тих громадян, які здобули офіцерські звання через закінчення військових кафедр у ВНЗ, вони також свідомо обрали шлях офіцера, і вони можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилося 25 років.