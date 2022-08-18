У Сніжному окупанти на зупинці схопили чоловіка з однією ногою і мобілізували

На Донбасі російські окупанти продовжують примусово мобілізувати місцевих. В окупованому Сніжному Донецької області чоловіка забрали просто на автобусній зупинці.

Подія трапилась 18 серпня. Чоловіка з інвалідністю закинули в автобус та відвезли для мобілізації. Про це повідомило 24 канал джерело у розвідці.

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Мобілізація на Донбасі набирає обертів

Як нам стало відомо, зранку чоловік, у якого лише одна нога, вийшов на перекур. У цей момент приїхав автобус з окупантами, які заявили, що без нього не впораються.

Після цього чоловіка схопили під руки та закинули в салон. Милиці залишилися на вулиці.

Як проходить мобілізація окупантів на Донбасі

Нині росія проводить мобілізацію на окупованій території Донбасу, буквально по дворах шукаючи, кого б призвати. До того ж у квазіреспубліці "ЛНР" є можливість відкупитися від служби.

Нещодавно в окупованому Луганську чоловік прийшов забирати дитину з дитячого садка. Але там на нього чекали росіяни, які примусово мобілізували його.

Також окупанти хотіли кинути на війну проти ЗСУ майстра КП "Вода Донбасу". Чоловіка схопили просто на вулиці.

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