Мобілізація в Україні у квітні: хто має право вручати повістки
29 березня 2024, 15:21Читать новость на русском
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас можуть бути певні зміни до процесу мобілізації.
В Україні триває робота над новим законопроєктом про мобілізацію. Відповідно до нього, повістку можуть вручати певні категорії людей, передає 24 Канал.
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Хто має право вручати повістку
Отже, мають право вручати повістку:
- представники органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;
- керівники закладів освіти;
- управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);
- посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).
Що передбачає законопроєкт про мобілізацію
- Міністерство оборони оприлюднило пояснення щодо окремих положень законопроєкту №10449, який передбачає нововведення до мобілізації та підготовки. Зокрема, вік мобілізації змінюють, а в університетах запроваджують вишкіл.
- Водночас важливо, що відповідна ініціатива, що стосується мобілізаційних процесів в Україні, пропонує визнати такі вікові рамки для мобілізації: від 25 до 60 років. А введення базової військового вишколу у вищих навчальних закладах планують уже з 2025 року.
- Особливістю ініціативи є те, що молодь з 18 років зможе самостійно обирати час для проходження базової військової служби. Це надасть більше гнучкості у плануванні особистого життя та кар'єри.