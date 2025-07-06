Неявка за повісткою: у ТЦК назвали усі можливі поважні причини

Загальній мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 25 до 60 років, яких визнали придатними до військової служби. У цей період всі військовозобов'язані мають перебувати на обліку та з'являтись до ТЦК за повісткою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

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Якими можуть бути поважні причини

У ТЦК пояснили, що до поважних причин неприбуття за повісткою належать:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії та їхні наслідки;

інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Варто зазначити, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, а також документ, що посвідчує особу.

Уповноважені представники ТЦК та СП, поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян ці документи.

Нагадаємо, в Україні планують продовжити воєнний стан та мобілізацію. За словами нардепа Ярослава Железняка, продовжуватимуть традиційно на 90 днів – тобто з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.