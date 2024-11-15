Мобілізація в Україні: чи потрібен дозвіл командира, щоб перевестися в інший підрозділ

В Україні триває загальна мобілізація, яка передбачає направлення до будь-яких військових частин. Втім, військові мають право перевестися в іншу місцевість або інший підрозділ, зокрема за допомогою застосунку Армія+.

Відповідний рапорт можна подати у цифровому форматі, а сам процес може зайняти декілька хвилин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України у телеграмі.

Дивіться також "Я розумів, що йду на війну": перше інтерв'ю Мстислава Баніка з Мінцифри як добровольця ЗСУ

Як перевестись в інший підрозділ і чи потрібен для цього дозвіл командира

Відсьогодні у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин.

Для подання рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок військово-лікарської комісії для переведень через стан здоров’я.

Важливо, що командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно – запит автоматично надсилається в Кадровий центр Збройних Сил України, де його розглянуть протягом 72 годин, але є важливий нюанс.

В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду,

– йдеться у повідомленні Міноборони.

За даними відомства, у разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менш як 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше ніж рік.