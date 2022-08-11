На Луганщині відбувається потужна "мобілізація": окупанти дісталися і до критичних підприємств

російські військові продовжують відправляти на війну проти України мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Причому починають забирати чоловіків і з критичних підприємств.

На цьому наголосив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону. Відповідні дії ворога пов'язані з тим, що він щоденно зазнає шалених втрат.

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"Мобілізація" набрала нових обертів

Задля справедливості Сергій Гайдай зауважив, що "мобілізація" на Луганщині триває давно. Її окупанти проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Але саме зараз вона стала ще масштабнішою. Особливо на територіях, які внаслідок бойових дій ворогові вдалось захопити.

Як зазначив глава ОВА, чоловіків забирають навіть з критичних комунальних підприємств. Він додав, що у випадку зупинки їхньої роботи вся інфраструктура в області може стати.

Водночас він додав, що на роботі залишають лише тих, хто зможе підтримувати діяльність підприємств. Наприклад, якщо там було 10 – 20 співробітників, але роботу можуть виконати 2 – 3, то їх і залишать. Натомість решта піде воювати. Не з власної ініціативи, ясна річ.

Мотивація "мобілізованих" ворога не цікавить

Сергій Гайдай додав, що росіяни не надто переймаються тим, чи мотивовані бодай якось "мобілізовані". Слід розуміти, що вони виконують лише одну роль – гарматного м'яса. Новоприбулі без підготовки та навчань відразу ж вирушають на фронт.

Залишається живим з них дуже незначний відсоток. Ті, кому вдається не загинути, зазнають страшних травм або ж стають особами з інвалідністю на все життя. До слова, з пораненими теж не все так просто. Їх окупанти не встигають довести до лікарень. А все тому, що обладнання ворог уже вивіз до Луганська.

Глава ОВА розповів, як виглядає "мобілізація". Чоловіків буквально хапають, дорогою надають їм військовий одяг, автомат. І після цього відправляють воювати

Чоловіки не вірили Гайдаю

Сергій Гайдай додав, що зараз у чоловіків на Луганщині залишилось не так уже й багато вибору. У них є шанси або загинути в окупації, або на фронті, наступаючи на своїх же земляків.

Ба більше, глава ОВА розповів, як закликав усіх виїжджати. Він навіть в укритті мав розмову з деякими чоловіками. І, як зазначив високопосадовець, його словам просто ніхто не хотів вірити.

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