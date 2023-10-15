Мобілізували непридатного: як можна скасувати рішення ВЛК

Після одержання повістки військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію, яка визначить його придатним або непридатним до військової служби. Якщо мобілізований не згоден із рішенням ВЛК, він має право його оскаржити.

Подати апеляцію на рішення про мобілізацію можна звернувшись до Центральної військово-лікарської комісії або до суду, розповідає юристка Анастасія Цибулько.

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Без суда або через суд

Якщо військовозобов'язаний вважає, що його незаконно визначили придатним до військової служби, він спочатку має підготувати необхідні документи – докази "неправильності" висновку ВЛК.

Йдеться про медичні довідки, копії документів з історією хвороб або висновки лікарів щодо наявності певних хвороб, через які особа не може служити.

Далі з цими документами треба звернутися до Центральної військово-лікарської комісії або до суду.

Якщо рішення про придатність ухвалила ВЛК районного та міського рівня, тоді можна звернутися до ВЛК обласного рівня або безпосередньо до Центральної ВЛК, яка переглядає постанови ВЛК будь-яких рівнів.

У цьому випадку комісія може ухвалити рішення про проведення повторного медичного огляду.

Якщо військовозобов'язаного не задовольнила постанова Центральної військово-лікарської комісії, він може ще звернутися до суду. Для цього потрібно подати позовну заяву протягом трьох місяців з дня отримання рішення про розгляд заяви.

Якщо людина одразу звертається до суду, то для подання оскарження вона має шість місяців з дня винесення постанови ВЛК.

Якщо непридатного до військової служби вже мобілізували, то необхідно вимагати проведення нового огляду, щоб звільнитися зі ЗСУ за станом здоров'я. Для цього потрібно: подати відповідний рапорт безпосередньому командиру, отримати направлення до ВЛК, підготувати документи із доказами про проблеми зі здоров'ям, пройти ВЛК і отримати висновок, на основі якого військова частина ухвалить рішення про звільнення з військової служби.

Мобілізація в Україні: що відомо