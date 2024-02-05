Чи можуть мобілізувати громадян, які вийшли на пенсію раніше 60 років

5 лютого 2024, 13:26
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В Україні триває загальна мобілізація, це необхідність в умовах ведення війни проти агресії Росії. Усі чоловіки призовного віку, тобто 18 – 60 років, можуть отримати повістки та вступити до лав ЗСУ. Водночас є громадяни, які вийшли на пенсію раніше 60 років.

Юристка Неля Романенко пояснила, чи можуть мобілізувати пенсіонера. Зокрема, у випадку, якщо він вийшов на пенсію раніше 60 років.  

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Передусім юристка зауважила, що до запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії входять військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Довідка. Згідно зі статтею 28 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, які встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

  • перший розряд – до 35 років;
  • другий розряд – до 60 років.

Військовозобов'язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Перший розряд:

  • молодший офіцерський склад — до 45 років;
  • старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
  • вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

  • молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;
  • вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку.

Таким чином, за відсутності підстав для відстрочки на військову службу по мобілізації, Ви підлягаєте мобілізації,
– наголосила юристка.

Мобілізація в Україні: актуально

  • Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ініціативу про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Як і в попередні рази, на 90 днів. Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого 2024 року.
  • До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію. У цьому документі уряд пропонує впровадити новий механізм уточнення військово-облікових даних.
  • Зокрема, у нормах законопроєкту про мобілізацію ідеться про зобов'язання уточнювати дані в ТЦК та СП, навіть тими громадянами, що перебувають за кордоном.
  • Законопроєкт ліквідовує строкову службу та замінює її на загальний військовий вишкіл.
  • Призовний вік зменшиться з 27 до 25 років.
Автор: Анастасія Лукашевська