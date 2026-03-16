Арахамія каже, що слова Зеленського про мобілізацію депутатів неправильно інтерпретували
- Президент Зеленський не мав на увазі примусову мобілізацію депутатів, а обговорював можливість законодавчих змін для їхнього входження до війська, сказав Давид Арахамія.
- Очільник фракції "Слуга народу" у ВР зазначив, що деякі депутати бажають приєднатися до ЗСУ, але нинішнє законодавство цього не дозволяє, і це питання може бути предметом обговорення з парламентом.
Президент Володимир Зеленський, говорячи про мобілізацію нардепів, не мав на увазі їхнє примусове долучення до війська. Йшлося про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями.
Про це йдеться у коментарі лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, який надала пресслужба фракції 24 Каналу.
Як Арахамія пояснив слова Зеленського?
Це розуміє багато депутатів. І були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє. Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту. Очевидно, саме це малося на увазі. Що Президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями.
Давид Арахамія наголосив, що стосовно слів президента щодо мобілізації нардепів є вкрай важливий нюанс: є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані.
Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті,
– пояснив очільник фракції "Слуга народу".
Він зауважив, що це розуміє багато депутатів, і були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ. Але законодавство цього не дозволяє.
"Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту", – зазначив Арахамія.
Депутат резюмував, що, очевидно, малося на увазі, що президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями.
Як слова Зеленського були проінтерпретовані?
Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Глава держави наголосив, що у воєнний час важливо захищати державу, тому парламентарі мають або залишатися та працювати в парламенті, або обороняти країну зі зброєю у руках.
На слова президента відреагував член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Нардеп заявив, що вважає подібну заяву президента політичною, а також припустив, що це навряд чи посилить мотивацію самих депутатів.
Варто наголосити, що за чинною Конституцією та законом про народного депутата парламентарі не можуть поєднувати депутатську діяльність з отриманням додаткової винагороди за військову службу. Це означає, що будь-які зміни потребують або внесення поправок до Конституції, або ухвалення відповідного закону, який дозволяв би депутатам законно служити в армії, одночасно зберігаючи або складаючи мандат.