Арахамія каже, що слова Зеленського про мобілізацію депутатів неправильно інтерпретували

Президент Володимир Зеленський, говорячи про мобілізацію нардепів, не мав на увазі їхнє примусове долучення до війська. Йшлося про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями.

Про це йдеться у коментарі лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, який надала пресслужба фракції 24 Каналу.

Як Арахамія пояснив слова Зеленського?

Це розуміє багато депутатів. І були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє. Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту. Очевидно, саме це малося на увазі. Що Президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями.

Давид Арахамія наголосив, що стосовно слів президента щодо мобілізації нардепів є вкрай важливий нюанс: є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані.

Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті,

– пояснив очільник фракції "Слуга народу".

Як слова Зеленського були проінтерпретовані?