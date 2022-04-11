"Мобілізація" окупантів у Криму проходить важко через спротив чоловіків

Росія продовжує мобілізацію кримчан для участі у війні проти України. Проте люди намагаються будь-яким чином уникнути її.

Відповідну інформацію оприлюднили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Це трапилось 10 квітня.

Зауважте Прихована мобілізація окупантів: у Краснодарському краї набирають нові ряди "гарматного м'яса"

Росія продовжує мобілізацію в тимчасово окупованому Криму

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що росія продовжує мобілізацію кримчан, що важко проходить через внутрішній спротив,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з Криму, проте їм заборонили.

"Замість видачі повісток військові примусово доставляють призовників до пунктів збору", – повідомила Людмила Денісова.

Окрім того, у відомстві пояснили, що:

російська пропаганда залякує людей можливими обстрілами багатоповерхівок та цивільної інфраструктури, мовляв, "йдіть воювати, бо буде, як в Бучі та Краматорську!";

ба більше, 6 квітня у парку в Севастополі написали "Маріуполь", "Харків", "Буча", "Что потом". Ці написи обурили й налякали людей.

"Для підняття морального духу" так званий "депутат" Думи від Криму запропонував відновити "історичний кордон" — Таврійську губернію, яка існувала з 1802 по 1921 роки.

"Це хоч якесь цікаве для кримчан пояснення для чого їм гинути за сухопутний коридор до Криму, а не лише незрозуміле їм позбавлення України виходу до моря", – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Дивіться також – Росія почала приховану мобілізацію резервістів: відео