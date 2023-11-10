Росія мобілізовує українців з окупованих територій: у ГУР розповіли, де ситуація найгірша

10 листопада 2023, 22:48
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Кремль намагається поповнити втрати у живій силі за рахунок прихованої мобілізації на території Росії і не лише. Відомо, що ворог "полює" й на чоловіків з окупованих регіонів України.

У Росії продовжуються мобілізаційні заходи. На жаль, вони торкаються і окупованих територій, розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

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Де мобілізовують українців найбільше

За словами Юсова, найгірша ситуація – на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Там хвиля за хвилею триває повномасштабна, тотальна мобілізація.

На другому місці – Крим. Ворог не довіряє місцевому населенню півострова, тому посилює репресивні фільтраційні заходи. Далі – південні регіони. Там посиленими темпами йде примусова паспортизація і одразу за нею постановка на облік і підготовка до примусової мобілізації.

Загалом перед росіянами на окупованих теритоторіях стоїть завдання – повторювати ті самі мобілізаційні заходи, що тривають й території самої Росії, уточнив Юсов.

За словами розвідника, це все воєнні злочини проти мирного цивільного населення, які Україна зі свого боку фіксує.

Якщо є хоч якась можливість уникнути отримання російського паспорта – це треба робити. Бо російський паспорт – пряма дорога до примусової мобілізації до окупаційного війська,
– наголосив Юсов.

Росіяни видали повістку підлітку, якого незаконно депортували з Маріуполя

  • 17-річний Богдан Єрмохін – сирота, його опікуном була старша сестра. Після окупації Маріуполя росіяни вивезли хлопця до Росії. Відомо, що Богдан належить до групи тих дітей, яких безпосередньо вивозила Марія Львова-Бєлова – російська омбудсменка, яка перебуває у міжнародному розшуку через викрадення українських дітей.
  • У Росії Богдана віддали під опіку сім'ї ветерана війни у Чечні. Підліток сам намагався вирватися з території Росії, але його затримали на кордоні з Білоруссю та вручили повістку.
  • 9 листопада Богдан записав відеозвернення до Зеленського, в якому просив допомогти йому повернутися в Україну.
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 10 листопада підтвердив, що хлопець скоро повернеться до України. За його словами, вже є домовленості про його возз'єднання з сестрою.

Автор: Анастасія Колеснікова