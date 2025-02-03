Обіцяють "великі гроші": як Росія вербує українців до армії на окупованих територіях

Російські загарбники дійсно намагаються набрати до свого угруповання українців з тимчасово окупованих територій. Незначна кількість погоджується підписувати контракт.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що на тимчасово окупованих територіях також діють одноразові виплати за підписання контракту. Але суми там відрізняють від тих, які пропонують на території Росії.

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Це майже не працює

Як наголосив Андрющенко, за підписання контракту окупанти дають 800 тисяч рублів (близько 8000 доларів). В самій Росії є регіони, де виплачують по 30 тисяч доларів.

Ідея з підписанням контракту на тимчасово окупованих територіях провалюється. Люди не хочуть приєднуватися до угруповання загарбників. Але, звісно, не обходиться без окремих персонажів.

Бовдури є всюди. За минулий рік на окупованій території Запорізької області уклали 330 контрактів упродовж року. Це – маргінес. Серед них були й ті, кого обдурили. Усім же обіцяють, що їх не кинуть на фронт. Те саме відбувається і на окупованій частині Херсонщини, і на приазовській частині Донеччини,

– розповів Андрющенко.

На територіях, які були окуповані у 2014 році, ситуація дещо інша. Там люди самі підписують контракт на тлі чуток, що може початися мобілізація в регіоні.

Але загалом ідея не спрацювала на територіях, які незаконно захопила Росія з 2022 року. В жодному великому місті – ні в Маріуполі, ні в Мелітополі, ні в Бердянську тощо – немає окремих секторів на цвинтарях, де ховали б людей, які загинули на війні. Це свідчить про дуже малу кількість людей, які потрапляють на фронт.

Ми очікуємо побачити реальну мобілізацію в Росії. На території Росії взагалі йде шалене зниження попиту на контракти. Вже були повідомлення про те, якщо раніше у Москві підписували контракт по 100-150 осіб на добу, то зараз ледь 30 назбирається,

– зауважив Андрющенко.