Зі 170 за два тижні залишилось 60: як росіяни знущаються з мобілізованих на окупованих територія

На тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення. Зокрема там регулярно проводяться заходи з примусової мобілізації.

Про це 24 Каналу розповів донецький блогер, військовослужбовець ЗСУ Віталій Овчаренко. Він зазначив, що мобілізованих, які не хочуть підписувати контракт з міноборони Росії, тримають на передових позиціях під обстрілами ЗСУ поки вони не згодяться підписати контракт.

До теми Росія хоче посилити мобілізацію: скільки окупантів може зібрати та коли з'являться в Україні

Не гребують жодними засобами

Росіяни приділяють велику увагу мобілізаційним процесам на окупованих територіях. Зокрема в військкоматах вони заміняють місцеві кадри на тих, що приїхали з Росії. Адже окупанти вважають, що місцеві "продають" "білі" квитки донеччанам і ті не потрапляють до армії.

Крім того, триває примусова контрактізація російської армії. Росіяни та місцеві колаборанти намагаються перевести максимальну кількість мобілізованих на контрактну службу. Для цього вони не гребують жодними засобами та способами.

"Так 89-й полк так званої "ДНР", який на 90% складений з місцевих чоловіків, відмовлявся підписувати контракт зі збройними силами країни-агресорки. Тоді командування відправило його зайняти позиції на передовій і не надавало полку навіть зброї. І за два тижні зі 170 мобілізованих в живих залишилось 60. Це було станом на середину серпня. А зараз їх усього 50, і вони, щоб залишитись в живих, погодились підписати контракт", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Яка ситуація з мобілізацією на окупованому Донбасі: дивіться відео

Пішли воювати "за покликом серця", а потім дезертували

Також росіяни створили спеціальні групи для пошуку мобілізованих, що самовільно залишили військову частину. Опергрупи, що складаються з 5 – 10 людей, розшукують таких військових і доставляють у частини.

Ставлення до них досить жорстоке: Їх одразу кидають на передову. А також можуть ще побити, ув'язнити. Але не потрібно забувати, що більшість з них були призвані у першу хвилю мобілізації 24 лютого 2022 року. І багато хто з них "за покликом серця" пішли "захищати" так звану "ДНР",

– підкреслив Овчаренко.

Вони прослужили кілька місяців, а потім зрозуміли, що війна затягується і можна отримати у відповідь український снаряд, а тому почали дезертувати.

До речі, за даними колаборантів, кожний 4-й загиблий на території "ДНР" та "ЛНР" є шахтарем.

"Однак ситуація на окупованих територіях не є чорно-білою. Не варто забувати, що велика кількість людей в Донецьку та Луганську були просто схоплені на вулицях, запхані в військову частину та відправлені на українські кулемети", – зазначив Віталій Овчаренко.

Більше про мобілізацію в Росії

В країні-агресорці до 15 вересня напевно не будуть оголошувати масштабну мобілізацію, оскільки цього дня мають відбутися так звані вибори до держдуми Росії. Однак з другої половини вересня цілком можливо вона може розпочатися.

Хоча приховані мобілізаційні процеси в Росії тривають постійно, проте зібраної кількості мобілізованих не вистачає, щоб поповнювати ресурси російської армії.

Окупанти хочуть оновити контингент, що воює на фронті та вже значно вибитий українськими силами. До того ж за словами екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, росіяни хочуть зібрати кілька великих угруповань, щоб "переламати хід війни". Зокрема для цього Кремлю необхідно провести масштабну мобілізацію.

Однак охочих воювати в Україні в країні-агресорці не дуже багато, тому російська влада заманює росіян в армію великими зарплатами.

За даними британської розвідки, грошове забезпечення стає стимулом піти на війну для чоловіків з бідних регіонів Росії. Однак навіть кошти не дозволяють російській владі виконати план з набору добровольців.