Мобілізація по всіх регіонах проходить з однаковою інтенсивністю, – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію з мобілізацією в країні. Зокрема вона спростувала чутки про те, що відбуваються якісь відхилення у залежності від регіону.

Під час ефіру телеканалу "Рада" Ганна Маляр зазначила, що в Україні дійсно триває мобілізація. Президент, тобто Верховний головнокомандувач, встановлює кількість осіб, яку мають мобілізувати за певну хвилю. Ця цифра, передає 24 канал, – секретна.

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Інформація про активну мобілізацію тимчасово переміщених осіб – фейк

Водночас вона додала, що сама мобілізація відбувається з однаковісінькою інтенсивністю по абсолютно всіх регіонах нашої країни.

Зараз шириться багато інформації, що нібито в західному регіоні більше мобілізовують тимчасово переміщених осіб, ніж місцевих. Це абсолютно не так,

– наголосила вона.

Заступниця міністра додала, що була у відрядженні у західному регіоні та знає про ситуацію там. Зокрема серед усіх мобілізованих на Заходів України:

90% – місцеве населення;

10% – люди, які тимчасово переміщені до регіону.

Також Ганна Маляр зауважила, що окупанти знищили велику частину центрів підготовки. Там, власне, мобілізовані мали б навчатися користуватися зброєю, і лише після цього їх відправляли на фронт. Тож сам процес навчання зараз ускладнений.

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