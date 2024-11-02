Чи можуть мобілізувати поліцейських: що говорить закон

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Призвати на службу можуть і поліцейських, проте мовиться лише про частину особового складу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

До теми Мобілізацію продовжили до 2025 року: кого призвуть на службу

Чи мобілізують поліцейських

З 18 травня 2024 року в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію, до якого внесли зміни щодо мобілізації поліцейських. Так, працівники правоохоронних органів мали перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Втім, це не означатиме їхню автоматичну мобілізацію.

Раніше працівники Національної поліції мали відстрочку від мобілізації. Новий закон скасував це право, але з'явилося інше – на бронювання. Нині Кабміном погоджено, що 90% особового складу ДСНС та Національної поліції мають бронювання.

Інші 10% поліцейських – можуть бути мобілізовані до бригади Національної поліції "Лють" або ж інших додатково створених 3 бригад Нацполу.

До слова, крім Національної поліції, бронювання від мобілізації мають:

органи державної влади;

Національне антикорупційне бюро;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури та суди;

Бюро економічної безпеки.

Бронювання також надається критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам і тим, яким встановлено спеціальні мобілізаційні завдання.