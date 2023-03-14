Збільшення призовного віку в Росії: військовий експерт назвав причини і наслідки рішення

За рік повномасштабної війни Росія так і не зрозуміла свої помилки та продовжує утилізувати залишки своєї армії в Україні. Тепер у Москві вирішили підняти призовний вік протягом наступних трьох років.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, Росія не здатна якісно обробити велику кількість мобілізованих, бо ця система просто не спроможна на таке.

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Мобілізованими компенсують втрати

Юрій Федоров зазначив, що російська мобілізаційна система просто не розрахована на таку велику кількість мобілізованих, а тому вона не здатна якісно навчити та підготувати військових.

Цю систему використовують переважно для того, щоб покрити втрати у війні. Ці втрати орієнтовно складають 20 – 30 тисяч військових у місяць.

З 1 січня 2024 будуть призивати, по-перше, людей, яким виповнилось 18 років і, по-друге, людей, яким менш ніж 31 рік. З одного боку верхня планка призовного віку підвищується, а нижня планка буде підвищуватись рік за роком,

– сказав Федоров.

Військовий експерт переконаний, що це робиться для того, щоб збільшити мобілізаційну базу, приблизно збільшити на 240 тисяч призовників.

Як збільшення призовного віку вплине на російську армію: дивіться відео

Юрій Федоров додав, що після 27 років тих росіян, які не проходили службу в армії звільняють у запас. Щороку таких росіян є 80 тисяч, але російське військове керівництво вважає, що з них 30 тисяч не має законних підстав, щоб уникнути призову. На них і розраховують в першу чергу.

Оскільки призовний вік підвищують до 30 років, то російська армія може додатково отримати до 80 тисяч осіб.

Росія готується до тривалої війни

Як зазначив військовий експерт, ці дії свідчать про підготовку Владіміра Путіна до тривалої війни, оскільки окрім підвищення призовного віку, Росія загалом має плану до збільшення своєї армії до 1,5 мільйона осіб.

"У нього (Путіна – 24 Канал) є довгострокові плани, які становлять серйозну загрозу і Україні, і країнам-членам НАТО. Це треба мати на увазі, коли мова йде про майбутнє після закінчення війни", – підсумував Федоров.

В Росії збільшують призовний вік