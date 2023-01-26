Знущаються та закатовують до смерті: як проходить мобілізація на окупованих територіях

Росіяни примусово мобілізують людей на тимчасово окупованих територій. Ба більше, вороги знущаються з мобілізованих.

За словами заступниці міністра оборони, Кремль кидає мобілізованих на передову фактично без належного забезпечення та підготовки. Саме це призводить до масових втрат.

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Що робить Росія на окупованих територіях

Ганна Маляр розповіла, що саме мобілізовані з тимчасово окупованих територій найбільш потерпають від зневажливого ставлення та насильства з боку військовослужбовців-росіян.

Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями,

– заявила Ганна Маляр.

Окрім того, через активізацію бойових дій:

значно збільшилась кількість поранених окупантів;

більшість з поранених помирає через ненадання їм потрібної медичної допомоги.

Мобілізація в росіян: коротко