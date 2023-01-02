Друга мобілізація в Росії буде ще гіршою, ніж перша, – Міноборони Естонії

В Міноборони Естонії оцінили ймовірну другу хвилю мобілізації в Росії, яка може розпочати вже невдовзі. Там заявили, що мобілізаційні заходи в Росії винятково спричинені війною проти України.

Прессекретар Сил оборони Тааві Лаасік заявив, що наразі немає офіційного підтвердження про другу хвилю мобілізації та закриття кордонів Росії. Він прокоментував заяву свого українського колеги Олексія Резнікова, який попередив росіян про нову хвилю мобілізації і закриття кордонів.

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Водночас Тааві Лаасік наголосив, що можливість мобілізації у Росії "завжди залишається і її не можна виключати".

Другу хвилю мобілізації можна було б організувати, але можна припустити, що її якість буде ще нижчою, ніж у випадку з першою. Водночас важливо мати на увазі, що в Росії постійно проходила прихована мобілізація – було сказано, що мету мобілізації виконано, але відповідні заходи тривали,

– сказав Лаасік.

В Естонії не очікують, що мобілізація у Росії якось вплине на їхню країну, оскільки відповідні дії росіян, як і раніше, пов'язані з агресією Росії проти України.

В естонському Міноборони зазначили, що підготовка мобілізованих росіян проводиться у різних військових частинах.

"Почата Росією повномасштабна війна в Україні справила значний негативний вплив на західний військовий округ Росії та армію країни в цілому – як за особовим складом, так і за технікою. Проте треба мати на увазі, що Росія, як і раніше, має достатній військовий потенціал, щоб загрожувати безпеці регіону", – сказав Лаасік.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що у його розпорядженні немає публічної інформації, за допомогою якої можна було б спростувати чи підтвердити заяву Резнікова.

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