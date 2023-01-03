Розуму нуль: солдатські вдови Росії попросили Путіна терміново провести масштабну мобілізацію

Солдатські вдови Росії виступили за нову хвилю мобілізації. Вони кажуть, що буцімто "готові на все заради перемоги" їхньої недокраїни.

Відповідне звернення солдатські вдови Росії оприлюднили у мережі, інформує 24 канал. Таким чином, вони попросили їхнього диктатора Владімір Путіна провести масштабну мобілізацію.

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Солдатські вдови просять Путіна провести нову хвилю мобілізації

Сьогодні проти Росії об'єдналося все світове зло, весь західний світ проти нас. Чи ми – чи вони, тут не знайти іншого вибору. І ми просимо нашого президента Владіміра Путіна дозволити армії Росії провести масштабну мобілізацію, яка буде відповідати тій ситуації, що склалася на наших кордонах,

– заспівали росіянки.

Вони заявили, що в Росії є десятки мільйонів чоловіків призовного віку і мобілізація нібито "дасть можливість врятуватися".

Також солдатські вдови попросили Путіна заборонити виїзд чоловіків призовного віку за межі Росії.

"І ми маємо на це повне моральне право: наші чоловіки загинули, захищаючи і цих чоловіків, але хто захищатиме нас, якщо вони втечуть? Солдатські вдови Росії – за велику мобілізацію! Росія – за мобілізацію! Це наше прохання, наше рішення, наша вимога. І ми віримо, що влада нас почує!" – додали росіянки.

Якою може бути нова хвиля мобілізації в Росії

Нещодавно директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай розповів, що Кремль опинився у доволі складній ситуації.

Політолог вважає, що у Росії справді оголосять додаткову мобілізаційну хвилю. Однак водночас кордони, як під час воєнного стану, не закриватимуть. За словами Солонтая, виїхати з країни матимуть змогу ті представники середнього класу, які зможуть дати хабаря у військкоматі або якимось іншим чином "відмазатися" від повістки.