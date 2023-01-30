Чи готовий Путін покласти в Україні мільйон росіян та оголосити масову мобілізацію

Російська армія зазнає шалених втрат на полі бою в Україні. А Владімір Путін тим часом вирішує свої "важливі" справи на території Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Російські ЗМІ повідомили про те, що диктатор зібрався у Волгоград.

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2 лютого Путін планує відзначити 80-ту річницю перемоги радянських військ у битві під Сталінградом. Лише в одній цій битві під час Другої світової війни загинули близько мільйона людей з обох сторін.

Путін готовий покласти скільки завгодно людей у війні

За словами Ейдмана, російський диктатор був би й зараз не проти відправити велику кількість людей на смерть в Україну.

Путіну ні мільйона, ні 10 мільйонів не шкода. Ця людина абсолютно позбавлена емпатії,

– сказав політолог.

Він додав, що це стало зрозуміло ще після трагедії з атомним підводним човном "Курськ", який затонув 12 серпня 2000 року разом зі 118 членами екіпажу.

Ейдман нагадав, що у вересні того ж року Путін дав інтерв'ю американському телеведучому Ларрі Кінгу. Відповідаючи на питання про те, що сталося з підводним човном, диктатор цинічно заявив: "Він потонув".

"Путін сказав це цілком спокійно, жоден м'яз на його обличчі не поворухнувся. Йому плювати на все. Він може скільки завгодно покласти (у війні проти України – 24 Канал)", – сказав політолог.

Ігор Ейдман розповів, як росіяни ставляться до мобілізації: дивіться відео

Кремль не здатен забезпечити нових військових

Однак, за словами Ейдмана, не все зводиться до бажань очільника Кремля.

Путін же не може просто погнати росіян на війну з держаками від лопат. Їх потрібно якось озброїти, спорядити, елементарно навчити. На все це у російської армії немає ресурсів,

– зазначив політолог.

Він додав, що навіть тих 300 тисяч людей, яких мобілізували восени 2022 року, влада не змогла забезпечити належним чином.

"Люди сиділи у полях десь у Якутії, палили багаття і тижнями харчувалися тушонкою, у якої збіг термін придатності. Керівництво армії не змогло нормально сформувати нові частини, забезпечити їх та транспортувати", – розповів Ейдман.

Він додав, що інтегрувати зараз мільйон людей у реальну війну неможливо фізично.

Нова хвиля мобілізація спричинить паніку у Росії

Як повідомив Ейдман, згідно з результатами багатьох соцопитувань, росіяни не підтримують другу хвилю мобілізації.

"Більшість людей цього не хоче. Навіть ті, хто Путіна підтримує, вірять розповідям російських пропагандистів. А ті поки що кажуть, що нові сили не потрібні. Мовляв, сидіть тихо", – сказав соціолог.

Він зауважив, що росіяни були шоковані першою хвилею мобілізації.

Ігор Ейдман Політолог, соціолог із Німеччини Зараз росіяни трохи заспокоїлися. Тобто люди вже не бояться, що в двері постукає військком і вручить повістку. Але якщо цей процес зараз почнеться, це буде нова хвиля паніки, причому набагато більша, ніж під час першої хвилі мобілізації.

Він додав, що за цей час росіяни встигли наслухатися страшних історій про те, яка моторошна доля очікувала на тих, кого вже мобілізували.

"Революції не буде, але в країні буде паніка та хаос"

Політолог додав, що якщо у 2022 році з Росії через мобілізацію втекли 1 – 2 мільйони людей, то зараз цифри можуть бути набагато більшими.

Така ситуація буде дуже складною для Путіна. Повстання мас, "жовтневого перевороту" чи "лютневої революції" не буде. Але в країні буде паніка та хаос. Путін цього боїться і буде відтягувати оголошення мобілізації до останнього,

– наголосив Ейдман.

Він додав, що навряд чи у найближчі тижні або місяці у Росії оголосять масштабну мобілізацію. Натомість Кремль може проводити "тихий" призов. Адже формально вересневий указ російського диктатора про мобілізацію ще й досі чинний.

Мобілізація в Росії: коротко