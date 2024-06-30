Росія кидає на фронт мобілізованих без підготовки, – в ISW пояснили, чому

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що у Росії чоловіків після мобілізації одразу відправляють на фронт в Україну. Окупанти не проходять належного навчання перед тим, як іти воювати.

Окрім того, експерти наголосили, що мобілізовані росіяни не беруть участь у навчаннях, а також не проходять медичну комісію.

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Росіян одразу кидають на фронт після мобілізації

У звіті Інституту вивчення війни мовиться, що деякі нові російські військовослужбовці проходять недостатню підготовку перед відправленням до України. Один із російських мілблогерів стверджував, що новий російський персонал проходить навчання в середньому приблизно 14 днів перед відправленням на передову.

За даними окупанта, новий російський особовий склад проходить 4 – 5 днів реальної підготовки, а 14 днів охоплює час від підписання військового контракту до прибуття на фронт.

Колишній інструктор Storm-Z погодився з оцінкою мілблогера та поскаржився на проблеми із загальною підготовкою.

Російські військові наразі направляють усі сили, незалежно від їх формального призначення, до більш-менш подібних операцій уздовж фронту та продовжують переважно використовувати масу піхоти та час від часу механізовані атаки для повзучого просування замість того, щоб покладатися на високопідготовлені підрозділи,

– зазначено у звіті.

Аналітики підкреслили, що це рішення, ймовірно, знизило вимоги до навчання для більшості нових російських військовослужбовців, які збираються воювати в Україні. Хоча 14 днів все ще недостатньо для формування навіть обмеженого боєздатного персоналу.

Водночас аналітики не виключають, що російські сили, ймовірно, забезпечать свій персонал подальшим навчанням після розгортання в Україні та, можливо, намагаються запропонувати кращу підготовку для окремих підрозділів армії.

Варто зазначити, що російська армія продовжує мати значні втрати на фронті. У Генштабі ЗСУ 30 червня розповіли, що окупанти за минулу добу втратили 1 140 солдатів, а загальна кількість втрат сягнула 542 700 осіб.