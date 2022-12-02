У Казані не на жарт розбушувалися "мобіки": взяли штурмом ворота навчальної частини
У Казані не на жарт розбушувалися "мобіки". Вони скаржились, що їх не випускають до рідних, тож вирішили самовільно покинути навчальну частину.
Мобілізовані у Казані розбушувалися. У мережі з'явилося відео, як вони масово покидають територію навчальної частини, прориваючись через ворота із криками: "давай, давай", пише 24 канал.
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На що скаржились "мобіки"
Мобілізовані скаржились, що їх не випускали до рідних і не давали звільнювальні. Їх це дуже обурило, тож вони, згрупувавшись, вирішили "героїчно" покинути територію навчальної частини. Вочевидь, самовільно.
На фоні відео невідомий чоловік прокоментував дії мобілізованих таким чином: "красавчікі". Проте штурм воріт частини був би ефективнішим, якби ворота були Кремлем.
У Росії готуються до протестів через мобілізацію
- Мобілізовані росіяни поголовно гинуть на фронті. А багато з тих, хто ще живий, намагаються втекти з поля бою.
- Тим часом попри заяви Кремля про завершення мобілізації, вона все ще триває. Росіян, а особливо з віддалених територій країни, пачками відправляють на фронт.
- Диктатори побоюються масових протестів. В Росії ухвалили заборону на проведення мітингів біля органів влади, церков, вокзалів, шкіл, лікарень, аеропортів. Проте наразі не схоже на те, що "опозиція" готується до будь-якого опору.
- Замість того, щоб протестувати, російські чоловіки масово покидають країну. Лише в Казахстан від мобілізації втекли понад 400 тисяч громадян країни-терористки.