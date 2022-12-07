У Кремля серйозні проблеми: в ISW пояснили останні абсурдні вчинки Путіна та його пропаганди

Кремлю доводиться виправдовувати свою брехню. Зокрема у Путіна продовжують заперечувати те, що насувається нова хвиля мобілізації.

Кремль прямо відповів на російські чутки про другу хвилю мобілізації. Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков 6 грудня закликав росіян покладатися на повідомлення Кремля та ігнорувати "провокаційні повідомлення" щодо другої хвилі мобілізації.

До теми У Росії поновлюють мобілізаційні заходи: чи означає це початок другої хвилі

Кремль готує громадян до другої хвилі мобілізації

Заява Пєскова, ймовірно, спрямована на те, щоб дискредитувати зростаючий вплив як російської опозиції, так і провоєнних телеграм-каналів, які постійно повідомляють про індикатори намірів Кремля відновити мобілізацію у 2023 році. Також Путін посилює заходи, щоб мобілізовані чоловіки та їхні родини не скаржилися на проблеми з мобілізацією.

Путін, наприклад, підписав закон про заборону мітингів біля урядових будівель, університетів, шкіл, лікарень, портів, вокзалів, церков і аеропортів, імовірно, для придушення заворушень і протестів серед мобілізованих чоловіків та їхніх сімей.

Кремль, схоже, відходить від обмеженого повідомлення про війну, яке він використовував для зменшення занепокоєння широкої російської громадськості щодо війни, ймовірно, намагаючись налаштувати громадськість на майбутні хвилі мобілізації,

– вважають аналітики.

У Бєлгороді та Курську вже проводять агітацію

Бєлгород та Курськ оголосили про формування загонів територіальної оборони під абсурдною передумовою загрози українського наземного наступу на прикордонні райони Росії.

Московські чиновники навіть розклеїли по місту рекламу спецоперації, яку раніше спостерігали лише у віддалених містах і селищах влітку 2022 року під час російських кампаній з вербування.

Однак цих інформаційних умов, ймовірно, недостатньо, щоб переконати російське населення в цілому в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на оголошення про набір добровольців протягом літа,

– припустили в ISW.

Експерти зауважили, що Кремль ризикує ще більше зашкодити своїй довірі, оголошуючи мобілізацію, яку передбачили неофіційні джерела, але не обговорювали російські офіційні особи.