Росія хоче завалити ЗСУ "живим м'ясом": чому це не спрацює

У Росії часткова мобілізація має початок, у Росії частковій мобілізації не буде кінця. Принаймні до перемоги України.

"М'ясо" не допоможе

Отже, у Росії на базі 16 вишів відкриють додаткові військово-навчальні центри.

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По суті, це один з елементів розширення та продовження мобілізації. Ось тільки ці потуги не вирішать проблеми для російських окупаційних військ в зоні бойових дій.

"Чмобілізація" вже показала, що непрофесійний, нехай і численний ресурс, нічого не вирішує. Він лише встановлює рекорди самоліквідації та інших ганебних моментів.

Навіть для банального завалювання фронту живим м'ясом потрібен технічний ресурс, техніка, артилерія, боєприпаси. Коли цього ресурсу нема, то скільки б ти "м'яса" не відправив на фронт, воно тобі нічим не допоможе. Але розуміння цього в Росії так і не настало. Мабуть, і не настане.

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