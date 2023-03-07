Кремль не розпочне чергову хвилю мобілізації раніше літа, – ISW

Кремлівська влада уникає оголошення другої хвилі мобілізації, проте активно проводить агітаційні кампанії та вербує добровольців на фронт. Ймовірно, Росія не почне масштабних мобілізаційних процесів щонайменше до літа.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що у Кремля, ймовірно, закінчуються боєздатні резерви для продовження наступальних операцій після невдач на Сході України.

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Росія не зможе досягти своїх цілей на Донеччині без масштабної мобілізації

Експерти ISW вважають, що активні пошуки добровольців на фронт можуть свідчити про те, що у Кремля закінчуються боєздатні резерви для продовження наступальних операцій. Річ у тім, що противник зазнав приголомшливих втрат у Бахмутській битві та під час невдалих наступів навколо Вугледара та на Луганщині.

Путін, ймовірно, продовжить "мовчазну мобілізацію" та пошук добровольців, щоб забезпечити постійне постачання російських військових на фронт. Кремль може сподіватися, що таких нерегулярних сил буде достатньо для збереження російської ініціативи на передовій.

Однак російські ветерани та мілблогери зауважили, що Росія не зможе досягти своїх цілей щодо досягнення адміністративних кордонів Донеччини без масштабної мобілізації кадрів, економіки та промисловості,

– зазначили в ISW.

Кремль розпочне чергову хвилю мобілізації не раніше літа 2023 року

Потуги Кремля у пошуку добровольців можуть свідчити про те, що чергова мобілізаційна хвиля не почнеться раніше літа цього року. Західні чиновники раніше стверджували, що Путін з січня зволікає з оголошенням другої мобілізаційної хвилі й проводить "мовчазну мобілізацію" через страх "за стабільність свого режиму".

Російське Міноборони, ймовірно, не зможе розпочати мобілізаційні процеси до завершення весняного циклу призову, враховуючи, що російські центри військового набору, схоже, мають адміністративну здатність готувати та генерувати приблизно 130 000 призовників за дворічний цикл. Це обмеження видається відносно негнучким і, ймовірно, пояснює, чому 300 000 резервістів, призваних восени, здається, були навчені партіями, а не всіма відразу,

– пояснили аналітики.

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