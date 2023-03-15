Повістки – звичайна практика: у Кремлі спробували недолуго відхреститися від мобілізації

Росія продовжує відбрехуватися стосовно мобілізації у їхній недокраїні. У Кремлі розсилку повісток вже називають "звичайною практикою".

За словами служителя Путіна Дмітрія Пєскова, нова хвиля мобілізації в Росії буцімто «не обговорюється». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Кремлі знову відхрестилися від мобілізації

Пєскову, ймовірно, вже набридло відбрехуватись стосовно мобілізації, що він так і заявив, що вони вже "неодноразово" відповідали на це питання. Підопічний Путіна знову відхрестився та скинув усю відповідальність на військкомати.

На це питання щодо мобілізації ми неодноразово відповідали. Жодних обговорень з цього приводу у нас не ведеться. Що стосується оновлення бази даних, її уточнення – це, ще раз повторюю, постійна робота. За всіма деталями можна звертатися, безпосередньо, до військкоматів і міністерства оборони за роз'ясненнями,

– сказав Пєсков.

Зауважимо, що усі твердження Пєскова щодо мобілізації – повна брехня. Оскільки останнім часом росіяни все частіше повідомляють про вручення повісток у регіонах для "уточнення даних".

Так, у трьох регіонах Росії – Липецькій, Пензенській та Воронезькій областях – почали розсилати місцевим жителям повістки до військкомату. Однак прессекретар диктатора вважає, що це все – "звичайна практика".

"Звичайно, всі дані слід уточнювати, оновлювати. У цих рамках і триває постійна робота", – заявив Пєсков.

У Росії хочуть набрати в армію ще 400 тисяч солдатів

Владіміру Путіну бракує живої сили, тому він планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників.

Як стало відомо, з 1 квітня 2023 року на території Росії розпочнеться друга хвиля набору контрактників до армії. Слід сказати, що для цього навіть міноборони ворожої держави розіслало в регіони документи, у яких йдеться про кількість людей, яких потрібно призвати на службу.

До речі, жителі Воронезької області скаржилися на те, що від середини лютого їм активніше почали вручати повістки. Влада регіону намагалася це пояснити тим, що потрібно "винятково актуалізувати даних військового обліку".