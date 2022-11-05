"Снімі пагони, під***с": у Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира
Нарешті мобілізовані у Росії починають розуміти, за кого їх мають. Тож масовані бунти – лише питання часу. Яскравий приклад цього – ситуація, яка сталася напередодні у Казані.
Там пізно ввечері "мобіки" вирішили влаштувати коридор ганьби своєму командирові, розповідає 24 канал з посиланням на російські телеграм-канали. А це демонстрація того, що хоч часткова мобілізація і дозволила набрати до війська кілька сотень тисяч бійців, воювати хочуть не всі.
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Посилали та принижували командира
На відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити, як "мобіки" обступили з усіх боків свого командира. Йому у спину вигукували безліч нецензурних слів, лаяли та принижували. З вирваних фраз можна зрозуміти, що таким чином вони вирішили поквитатися з алкоголіком, котрий ще зранку ображав їх самих.
Йому влаштували коридор ганьби, під час якого викрикали: "снімі під***с". Також вони запитували у командира, де зникла його хоробрість, яка була при ньому ще зранку? Проводжали його вигуками "П****ас! Пішов на**й! С**а!".
"Мобіки" влаштували командиру коридор ганьби: дивіться відео 18+
Катюзі по заслузі, так би мовити. Якщо ж серйозно, то все більше мобілізованих усвідомлюють, що їх не просто відправляють на фронт. Їх ще й практично нічим не забезпечують, що майже на 100% гарантує вірну смерть.
"Мобіки" обурені й у Криму
Один з мобілізованих зняв у мережу відео та виклав його. У ньому він розповів, що 3 листопада бійці прибули до частини у селі Перевальне, що в Сімферопольському районі. Мовиться про 126-у бригаду берегової охорони.
У Сімферополі "мобікам" запропонували спати на вулиці: дивіться відео
Військовослужбовець бідкається, що їм пообіцяли на 70% готові намети. Насправді ж нічого такого не було. Бійців після приїзду ніхто не прийняв і не погодував. А спати їм запропонували просто на вулиці. За його словами, 500 – 700 "мобіків" змушені були ночувати просто неба.
Позбирали якісь піддони, щоб бодай на них спати, а не на голій землі. Командирів немає, всі поїхали і всім байдуже на нас,
– додав він.
Ситуація з "мобіками" катастрофічна
- Так, один з командирів бідкався на алкоголізм серед тих, кого зібрали до війська. Мовляв, на фронт відправляють одних лише алкоголіків.
- Тим часом мобілізовані з Томської області вирішили не гинути у війні проти України. Вони упродовж кількох тижнів переховуються у лісі під Луганськом.
- Інші ж "мобіки" скаржаться на чиновників, які видали їм пластмасові каски, які можуть захистити хіба від вітру. Мовляв, хай їхнє військове керівництво саме йде у бій з таким захистом.
- До слова, у Владивостоці населення проти мобілізації. Тож місцева влада уже готується до масових протестів.
- Зауважимо, що все це відбувається зараз, коли часткова мобілізація буцімто оголошена завершеною. Тож Путін продовжує цинічно брехати своєму народу.
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