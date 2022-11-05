"Снімі пагони, під***с": у Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира

Нарешті мобілізовані у Росії починають розуміти, за кого їх мають. Тож масовані бунти – лише питання часу. Яскравий приклад цього – ситуація, яка сталася напередодні у Казані.

Там пізно ввечері "мобіки" вирішили влаштувати коридор ганьби своєму командирові, розповідає 24 канал з посиланням на російські телеграм-канали. А це демонстрація того, що хоч часткова мобілізація і дозволила набрати до війська кілька сотень тисяч бійців, воювати хочуть не всі.

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Посилали та принижували командира

На відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити, як "мобіки" обступили з усіх боків свого командира. Йому у спину вигукували безліч нецензурних слів, лаяли та принижували. З вирваних фраз можна зрозуміти, що таким чином вони вирішили поквитатися з алкоголіком, котрий ще зранку ображав їх самих.

Йому влаштували коридор ганьби, під час якого викрикали: "снімі під***с". Також вони запитували у командира, де зникла його хоробрість, яка була при ньому ще зранку? Проводжали його вигуками "П****ас! Пішов на**й! С**а!".

"Мобіки" влаштували командиру коридор ганьби: дивіться відео 18+

Катюзі по заслузі, так би мовити. Якщо ж серйозно, то все більше мобілізованих усвідомлюють, що їх не просто відправляють на фронт. Їх ще й практично нічим не забезпечують, що майже на 100% гарантує вірну смерть.

"Мобіки" обурені й у Криму

Один з мобілізованих зняв у мережу відео та виклав його. У ньому він розповів, що 3 листопада бійці прибули до частини у селі Перевальне, що в Сімферопольському районі. Мовиться про 126-у бригаду берегової охорони.

У Сімферополі "мобікам" запропонували спати на вулиці: дивіться відео

Військовослужбовець бідкається, що їм пообіцяли на 70% готові намети. Насправді ж нічого такого не було. Бійців після приїзду ніхто не прийняв і не погодував. А спати їм запропонували просто на вулиці. За його словами, 500 – 700 "мобіків" змушені були ночувати просто неба.

Позбирали якісь піддони, щоб бодай на них спати, а не на голій землі. Командирів немає, всі поїхали і всім байдуже на нас,

– додав він.

Ситуація з "мобіками" катастрофічна

Так, один з командирів бідкався на алкоголізм серед тих, кого зібрали до війська. Мовляв, на фронт відправляють одних лише алкоголіків.

Тим часом мобілізовані з Томської області вирішили не гинути у війні проти України. Вони упродовж кількох тижнів переховуються у лісі під Луганськом.

Інші ж "мобіки" скаржаться на чиновників, які видали їм пластмасові каски, які можуть захистити хіба від вітру. Мовляв, хай їхнє військове керівництво саме йде у бій з таким захистом.

До слова, у Владивостоці населення проти мобілізації. Тож місцева влада уже готується до масових протестів.

Зауважимо, що все це відбувається зараз, коли часткова мобілізація буцімто оголошена завершеною. Тож Путін продовжує цинічно брехати своєму народу.

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